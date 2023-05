Turismo, presidente di Federalberghi Werdin: "Motore propulsivo dell'economia. Per la Liguria un valore aggiunto di oltre 4 miliardi"

"In Liguria – dice Aldo Werdin, Presidente Federalberghi- Confcommercio Liguria, ci sono 5.048 strutture ricettive ufficiali. Le camere alberghiere sono 32.122. Le 12.862 unità locali delle imprese attive nel settore ricettivo e della ristorazione danno lavoro a 53.113 addetti. Considerando queste e altre informazioni, si può stimare che il valore aggiunto turistico per il territorio regionale sia pari ad euro 4.100.361.111”.

I dati sono estratti dal rapporto “Alberghi e affitti brevi”, presentato in occasione della 73a assemblea Federalberghi, che si svolge in questi giorni a Bergamo Brescia, Capitale Italiana della Cultura.

regione provincia valore aggiunto turismocamere alberghierestrutture ricettiveunità locali delle imprese attiveaddetti delle unità locali delle imprese attive (valori medi annui)

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione in Liguria

GENOVA 1.340.935.122 9.225 1.230 5.203 23.558

IMPERIA 755.759.395 6.377 773 2.064 8.549

LA SPEZIA 812.232.155 4.033 1.700 2.258 8.416

SAVONA 1.191.434.438 12.487 1.345 3.337 12.591

TOTALE LIGURIA 4.100.361.111 32.122 5.048 12.862 53.113

“Dallo studio – commenta Aldo Werdin – emerge con chiarezza come il valore generato da un soggiorno in albergo è ben diverso dall’alloggio in un appartamento in affitto. Basti pensare, infatti, per fare solo un esempio, al personale impiegato nelle due diverse formule di ospitalità: in albergo non ci si limita a fornire le chiavi all’arrivo e a pulire la stanza al termine del soggiorno, ma si forniscono innumerevoli ulteriori servizi grazie a personale altamente qualificato. Più in generale, il contributo di un albergo all’economia locale non sta semplicemente nei suoi fatturati, nella sua economia in senso stretto, ma negli effetti espansivi che è in grado di diffondere sugli altri settori”.