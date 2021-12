Turismo in Liguria, Uiltucs organizza 3 corsi di formazione per lavorare in hotel di lusso

di Marco Innocenti

Rivolti a giovani fra i 18 e i 30 anni, con 600 ore di corso di cui 180 di stage: oltre l'80% dei partecipanti avrà un contratto della durata minima di 6 mesi

Grazie a un lavoro di squadra tra Unione Europea, Regione Liguria, organizzazioni sindacali, Abcformare e il Gruppo Belmond, la Uiltucs Liguria ha annunciato l'attivazione di tre corsi di formazione gratuiti propedeuci a un impiego nell'Hotellerie di lusso: addetto al ricevimento e gestione rooming, Commis di sala e addetto alla manutenzione. Le iscrizioni per 12 alunni per corso resteranno aperte fino a mercoledì 22 dicembre 2021.

Per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 30 anni sono disponibili 600 ore di corso di cui 180 di stage aziendale presso le strutture alberghiere di Belmond Italia spa, come, ad esempio, l'Hotel Splendido a Portofino.

"Oltre l'80% dei partecipanti verrà assunto con un primo contratto della durata minima di 6 mesi. Per i disoccupati residenti o domiciliati in Liguria si apre un'opportunità unica per formarsi e iniziare a fare una bellissima esperienza nell'Hotellerie di lusso - spiega Riccardo Serri, segretario generale Uiltucs Liguria - Il valore della formazione è centrale per un'occupazione di qualità che non lesina sul tema della sicurezza e sulle materie dedicate alle tre specializzazioni che propone il programma formativo. Quando istituzioni, sindacati e imprese collaborano, nascono progetti di sviluppo volti all'inserimento in settori davvero interessanti. Il turismo non si inventa, bisogna costruirlo sapientemente mettendo al centro il valore del lavoro e la formazione".