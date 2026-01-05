Tunnel subportuale, cosa cambierà alla Foce

C'è attesa e anche apprensione alla Foce per il tunnel subportuale, i cui cantieri sono aperti. Ne parla a Telenord Anna Palmieri, presidente del Municipio VIII Medio Levante, evidenziando le principali modifiche e i benefici attesi per la viabilità e la sicurezza del quartiere.

