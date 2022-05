Tunnel Ferriere, Nicchia (sindaco Lumarzo): "Vogliamo chiarezza da Anas"

di Edoardo Cozza

"Serve che ci sia un documento scritto nero su bianco con gli impegni e i tempi, finora tra proroghe e interventi improvvisi ci hanno tolto certezze"

I lavori per il tunnel delle Ferriere andranno avanti almeno per altri due mesi, con le ovvie conseguenze sulla viabilità per chi deve muoversi verso o dai comuni interessati. Tra questi c'è Lumarzo, il cui sindaco Daniele Nicchia è intervenuto oggi nel Live di Telenord: "Anas ha messo sul tavolo una ulteriore proposta di cantierizzazione del tunnel, due mesi di chiusura. Abbiamo chiesto approfondimenti e garanzie, serve che ci sia qualcosa nero su bianco che impegni Anas al rispetto dei tempi, perché finora tra proroghe degli interventi e chiusure notturne improvvise ci hanno tolto certezze: serve chiarezza, perché famiglie e aziende devono organizzarsi e non possono scoprire alle 6 del mattino che la galleria è chiusa".

"Il nostro - prosegue Nicchia - è un territorio interconnessione per economia e per affetti e questi legami devono essere garantiti perché se non abbiamo certezze le persone restano bloccate, Anas deve garantire sicurezza del trasporto, ma anche garantire a famiglie e aziende la possibilità di un'organizzazone per le attività".