Tunnel della Val Fontanabuona, il sindaco di Cicagna Limoncini: "Inizio dei lavori fissati per il 2023"

di Redazione

"Il progetto è anche un grande sviluppo per il territorio, per il Tigullio. L’unità delle istituzioni ha portato i suoi risultati", afferma il primo cittadino

Marco Limoncini sindaco di Cicagna si dice positivo sui lavori relativi al Tunnel della Val Fontanabuona.

“Finalmente ci siamo – spiega Limoncini - è un altro tassello importante questo convegno voluto da Regione Liguria alla presenza dell’amministratore delegato di Autostrade, quindi, partiamo con l’esecutivo e 'traguardiamo' il 2023 come anno di possibile inizio dei lavori, che è anche un grande sviluppo per il territorio, per il Tigullio. L’unità di queste istituzioni ha portato i suoi risultati”.

Nessuna paura che il progetto si blocchi come già successo: “Ci stiamo lavorando da tanti anni – sottolinea il primo cittadino di Cicagna - siamo partiti con uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, uno studio definitivo e oggi siamo sull’esecutivo. Non abbiamo mai trovato comitati del no o contro solo condivisioni e speriamo di non trovare intoppi e arrivare spediti alla realizzazione con la speranza di poterlo inaugurare entro il 2030”.