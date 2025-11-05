Tunisi, al via il corso italo-tunisino sulla gestione sostenibile dell’acqua

L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha inaugurato presso l’École Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) il corso “Innovative Technologies for Sustainable Water Management”, dedicato alle tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del programma europeo SHARE_Africa e coordinata dall’Università Federico II di Napoli, coinvolge docenti italiani e tunisini con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecnico-scientifiche e promuovere soluzioni innovative per affrontare la crisi idrica nel Mediterraneo e in Africa.

Come sottolineato dall’ambasciatore Prunas, il progetto si inserisce nello spirito del Piano Mattei, con l’Italia impegnata al fianco della Tunisia per consolidarne il ruolo di hub regionale per formazione e innovazione in ambito sostenibile.

Il corso unisce lezioni, laboratori e workshop multidisciplinari, contribuendo a una cooperazione accademica strategica su temi cruciali come l’adattamento climatico, la sicurezza alimentare e la gestione delle risorse idriche.

