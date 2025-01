Trump rilancia la centralità del mare nella geopolitica globale, afferma Pessina di Federagenti

Le recenti affermazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardanti aree come il Canale di Panama e la Groenlandia, mettono in luce la rilevanza strategica del mare nel rimodellare gli equilibri geopolitici. Paolo Pessina, presidente di Federagenti, evidenzia come queste dichiarazioni sottolineino l’importanza delle vie d’acqua nel contesto internazionale.

Occidente disattento – Pessina osserva che l’Occidente, negli ultimi anni, ha spesso trascurato la sua risorsa primaria: il mare. Nonostante la presenza di grandi gruppi armatoriali e una ricca tradizione marittima, sia gli Stati Uniti che l’Europa hanno perso di vista l’importanza dei traffici marittimi per lo sviluppo e la prosperità economica.

Rischi evidenti – Le esternazioni di Trump, sebbene talvolta criticate, hanno evidenziato i pericoli di affidare il controllo delle vie d’acqua a singole potenze. Ad esempio, il caso di Panama mostra come una nazione possa dominare rotte cruciali, influenzando il commercio globale. Inoltre, la Groenlandia emerge come un punto strategico sia dal punto di vista militare che commerciale, soprattutto in relazione alle rotte artiche.

Opportunità per l’Italia – Secondo Pessina, l’Italia ha davanti a sé un’occasione straordinaria. Per coglierla, è necessario un cambio di passo nei settori chiave della portualità, delle infrastrutture, della logistica e, soprattutto, nella riduzione della burocrazia. Agire rapidamente in queste aree potrebbe rafforzare la posizione dell’Italia nel contesto marittimo internazionale.

Conclusione – Le riflessioni di Pessina invitano a una rivalutazione dell’importanza strategica del mare. In un momento in cui le dinamiche geopolitiche sono in rapida evoluzione, riconoscere e valorizzare le vie marittime potrebbe rappresentare la chiave per garantire prosperità e sicurezza economica.

