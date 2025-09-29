Trofeo Coni di golf a Lignano Sabbiadoro, ecco il Team dei giovani liguri
di Redazione
Tutto pronto per la decima edizione del Trofeo CONI estivo di golf a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia.
A rappresentare i giovani della Liguria, il Team guidato dalla coach professionista Chiara Brizzolari formato da Leonardo Monti, Lorenzo Scannapieco, Martina Magini, Monica Magini.
Ieri l'evento inaugurale, domani in programma le gare che possono essere seguite a questo indirizzo streaming:
https://www.coni.it/it/palinsesto-dirette-italia-team-tv-trofeo-coni-2025.html
