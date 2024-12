Tricapodanno: ecco le superstar per festeggiare il 2025 a De Ferrari

Sarà una notte lunga e indimenticabile quella che in migliaia, arrivati anche da fuori Liguria, non vedono l’ora di vivere questa sera a partire dalle 21. Ristoranti al completo ma in tanti ceneranno a casa con amici e parenti. Poi prima di mezzanotte sarà un must essere in piazza.

La serata finale del TriCapodanno offre, in questa notte a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, grandi interpreti della musica pop: La Rappresentante di Lista, Alessandra Amoroso e gli Ex-Otago.

Prima delle star la serata si scalderà con il ritmo della dance del deejay genovese Max Giannini. Con lui, sul palco, le due simpatiche e ironiche mattatrici dello spettacolo: Serena Garitta e Alice Arcuri. A loro, elegantissime in velluto e paillettes, il compito di fare da trade union tra gli ospiti della serata oltre a quello importantissimo del conto alla rovescia con la piazza che si annuncia superaffollata stando anche ai numeri delle scorse due serate.

Conosciamo meglio le guest stars di questa notte che ci faranno ballare ed emozionare nella notte più importante dell’anno:

La Rappresentante di Lista, presenza scenica e identità visiva. Progetto musicale nato nel 2011 dall'incontro tra Veronica Lucchesi, cantante originaria di Pisa, e Dario Mangiaracina, polistrumentista DI Palermo. La band, che si definisce "queer pop", offre al pubblico un mix di sonorità pop ed elettroniche: i testi profondi e impegnati. Sono sicuramente adatti all’atmosfera di questa serata e saranno in grado di trascinare la folla con il loro ritmo.

Il nome del gruppo deriva dall’esperienza di Veronica come rappresentante di lista durante un referendum, un ruolo che ha ispirato questo progetto artistico. Dopo l’esordio con l’album “(per la) Via di casa” nel 2014, il duo ha conquistato un pubblico sempre più ampio con lavori come “Go Go Diva” (2018) e “My Mamma” (2021), che include il brano “Amare”, presentato al Festival di Sanremo 2021. La Rappresentante di Lista rappresenta oggi una delle realtà più innovative del panorama musicale italiano.

Ex-Otago, forte legame con Genova. Una band indie pop italiana nata a Genova nel 2002. Il gruppo, fondato da Maurizio Carucci (voce) e Simone Bertuccini (chitarra), unisce sonorità pop, folk ed elettroniche, con testi intimi e riflessivi. In questi anni, la formazione si è ampliata includendo Rachid Bouchabla (alla batteria), Francesco Bacci (alla chitarra e alle tastiere) e Federico Melioli (al basso).

Dopo l’esordio nel 2003 con “The Chestnuts Time” interamente in inglese, la band ha scelto di cantare in italiano, ottenendo successo con album come “In capo al mondo” (2014) e “Marassi” (2016), dedicato all’omonimo quartiere di Genova. Con il brano “Solo una canzone”, hanno partecipato al Festival di Sanremo 2019. Grande capacità di raccontare emozioni e vita quotidiana con autenticità e leggerezza.

Alessandra Amoroso, da “Amici” al successo. Lei è nata a Lecce il 12 agosto 1986. La sua carriera musicale è iniziata nel 2009, quando ha vinto l'ottava edizione del talent show di Maria De Filippi, conquistando immediatamente il pubblico con la sua voce potente e il suo carisma.

Il suo album di debutto, “Senza Nuvole” (2009), ha raggiunto il primo posto in classifica, seguito da una serie di successi discografici che includono album come “Il mondo in un secondo” (2010), “Amore puro” (2013) e “Tutto accade” (2021). Con milioni di copie vendute, Alessandra è diventata una delle artiste italiane più amate e premiate, vincendo diversi riconoscimenti, tra cui Wind Music Awards e MTV Europe Music Awards. I suoi fans sono per lei la "Big Family". Alessandra è capace di emozionare con brani che spaziano tra pop, soul e ballad romantiche.

Festeggiamenti fino a tarda notte. La festa proseguirà fino alle 2 con la musica del dj Max Giannini, che chiuderà la serata con le hits del momento per salutare il nuovo 2025.

Info utili. Tante modifiche alla viabilità e divieti temporanei in centro sono stati predisposti per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza. Ai varchi intorno a De Ferrari gli uomini della security controllano ogni persona che entra con il metal detector, chiedendo anche cosa trasportano, in caso di borse molto capienti.

Si ricorda che la stazione della metro di De Ferrari resterà chiusa fino alle 2.00. Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, è possibile consultare il sito Visit Genoa e i canali social del Comune di Genova.

"Il Tricapodanno si conferma un appuntamento straordinario. È stato un orgoglio vedere Genova al centro di eventi che sanno parlare anche ai più giovani. Ora ci aspetta il gran finale di questa sera, con un programma eccezionale che saprà regalare a genovesi e non un Capodanno indimenticabile. Grazie a chi ha lavorato per l'organizzazione di questa kermesse che è la prova di come la commistione fra cultura, musica e tradizioni possa essere motore di attrattività e vitalità per il nostro territorio", dichiara il vicepresidente della Regione Liguria e assessore con delega ai Grandi Eventi Alessandro Piana.

