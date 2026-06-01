Trentino, boom di adesioni per il nuovo abbonamento estivo ai trasporti pubblici: già 1.500 sottoscrizioni nelle prime ore

Parte con numeri incoraggianti il nuovo abbonamento trimestrale estivo introdotto dalla Provincia autonoma di Trento per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici durante la stagione estiva. Nelle prime ore di apertura delle vendite, alle 11.30 di venerdì 29 maggio, erano già 1.500 i cittadini che avevano sottoscritto il titolo di viaggio presso le biglietterie di Trentino Trasporti e Trenitalia.

L’abbonamento, dal costo di soli 20 euro, consente di viaggiare senza limitazioni sui mezzi pubblici del territorio provinciale dal 1° giugno al 31 agosto, rappresentando una soluzione conveniente per chi si sposta quotidianamente per lavoro, studio o tempo libero.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha evidenziato il buon riscontro ottenuto dall’iniziativa. L’obiettivo del provvedimento è offrire ai cittadini un’alternativa economica all’uso dell’auto privata, particolarmente utile in un periodo caratterizzato dall’aumento dei costi dei carburanti.

Anche l’assessore provinciale ai trasporti, Mattia Gottardi, ha sottolineato l’importanza dell’investimento da tre milioni di euro destinato alla misura. Secondo l’assessore, l’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia volta a rendere il trasporto pubblico sempre più accessibile, affiancandosi ad agevolazioni già consolidate come l’abbonamento annuale da 20 euro per gli studenti e la gratuità del servizio per gli over 70.

Il nuovo abbonamento rientra nelle azioni promosse dalla Provincia per sostenere famiglie e imprese di fronte all’aumento dei costi energetici. Il titolo sarà valido per tutta l’estate su autobus urbani ed extraurbani, treni locali e sulla funivia Trento-Sardagna.

Nel dettaglio, l’abbonamento permette di utilizzare i servizi di Trentino Trasporti, la ferrovia Trento-Malè-Marilleva, la linea della Valsugana tra Trento e Primolano, la ferrovia del Brennero tra Borghetto e Mezzocorona/Ora (con alcune limitazioni) e la funivia che collega Trento a Sardagna.

La sottoscrizione è riservata ai possessori delle smart card nominative dedicate ai lavoratori, ad altre categorie di utenti e ai pensionati. Chi non è ancora in possesso della tessera può richiederla presso gli sportelli di Trentino Trasporti e Trenitalia, sostenendo un costo di 4 euro per il rilascio della card, a cui si aggiungono i 20 euro dell’abbonamento estivo.

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