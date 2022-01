Trenord lancia due nuovi Caravaggio tra Milano e Porto Ceresio

di Edoardo Cozza

I due treni fanno parte della commessa dei 222 nuovi convogli acquistati, con un investimento pari a 1,6 miliardi di euro, da Regione Lombardia

Da martedì 1° febbraio i viaggiatori della linea Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio potranno usufruire di due nuovi treni Caravaggio ad alta capacità di Trenord. Un viaggio comodo, piacevole e sostenibile, che da Milano Porta Garibaldi permetterà di raggiungere il lago di Lugano, passando per i comuni di Rho, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, Varese, Induno Olona, Arcisate, Bisuschio Viggiù per arrivare al confine con il Ticino a Porto Ceresio. I nuovi treni effettueranno complessivamente 16 corse su 37 delle attuali, oltre il 40% del servizio complessivo.

La corsa inaugurale si è svolta sabato 29 gennaio alla presenza dei sindaci dei principali Comuni attraversati dalla linea, che hanno potuto scoprire, in anteprima, le caratteristiche innovative dei nuovi convogli: ambienti luminosi, sedili comodi, ingressi facilitati per passeggini e carrozzine, spazi per le biciclette.

I nuovi convogli, in circolazione nella tratta Milano-Porto Ceresio, sono composti da quattro carrozze con 445 posti a sedere, offriranno ai passeggeri della direttrice un ambiente di viaggio confortevole grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB in ogni posto a sedere utili per la ricarica dei dispositivi mobili. I treni sono dotati di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 42 telecamere per la videosorveglianza.

I due Caravaggio fanno parte della commessa dei 222 nuovi convogli acquistati, con un investimento pari a 1,6 miliardi di euro, da Regione Lombardia per Trenord. Progettati e prodotti da Hitachi Rail, i Caravaggio rappresentano una generazione moderna di treni dotati dei più elevati standard tecnologici e sono costruiti con materiali innovativi e riciclabili al 96%.