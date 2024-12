Traverso, appello ai servizi sociali di Genova: “Solidarietà vera, non solo gesti simbolici”

Un ringraziamento sentito al mondo del volontariato, ma anche un richiamo deciso al Comune di Genova affinché supporti concretamente i servizi sociali. È il messaggio di Roberto Traverso, segretario del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (Siap), che ha evidenziato le difficoltà quotidiane di chi si occupa dei più bisognosi, chiedendo un impegno maggiore da parte delle istituzioni locali.

Iniziative di solidarietà– Anche quest’anno, la Comunità di Sant’Egidio ha organizzato un pranzo di Natale per i più bisognosi in 22 luoghi di Genova. Un’iniziativa definita “straordinaria” da Traverso, che ha ringraziato i volontari per il loro impegno nel garantire un momento di calore e dignità a chi è spesso dimenticato.

Critiche al Comune– Il segretario del Siap ha sottolineato che il Comune di Genova, pur aprendo per la prima volta le porte di Palazzo Tursi per l’iniziativa natalizia, deve dimostrare un sostegno più concreto. “Non voglio pensare che si tratti solo di una mossa per visibilità elettorale”, ha dichiarato Traverso, aggiungendo che è fondamentale rafforzare i servizi sociali per affrontare le difficoltà delle persone emarginate.

Carenze strutturali– Traverso ha descritto un quadro critico: chi vive ai margini fatica a trovare servizi essenziali come una doccia calda o un posto dove dormire. “Pensiamo anche al dramma della tossicodipendenza, che colpisce giovani e meno giovani, lasciandoli in balia di una morsa che sembra inarrestabile”, ha evidenziato.

Sfide per la Polizia– Le carenze nei servizi sociali mettono in difficoltà anche gli operatori della Polizia di Stato, che affrontano quotidianamente situazioni delicate come il soccorso a senzatetto, tossicodipendenti e minori non accompagnati. “Senza strumenti adeguati, diventa difficile garantire soluzioni dignitose e sicure”, ha spiegato Traverso.

Appello alla concretezza– Il segretario del Siap ha concluso chiedendo al Comune di “andare oltre i gesti simbolici” e di impegnarsi in modo concreto per sostenere una rete di servizi sociali efficace. “Un Natale che scalda il cuore è possibile grazie a chi si impegna ogni giorno. Che questo sia un esempio per tutti”.

