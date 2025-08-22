Trasporto Ferroviario Toscano, dalla Repubblica Ceca una nuova locomotiva per convogli merci

TFT, con la nuova locomotiva, potrà contare su due locomotori moderni e versatili, in grado di garantire continuità ed efficienza a un servizio che rappresenta un tassello importante per la mobilità ferroviaria toscana. L’attività legata al trasporto merci, infatti, si affianca a quella passeggeri svolta ogni giorno sulle linee Arezzo–Stia e Arezzo–Sinalunga e offre alle imprese del territorio un’alternativa competitiva e sostenibile alla logistica su gomma. L’acquisto si inserisce nel piano di investimenti che TFT sta portando avanti per il rinnovo e l’ammodernamento della propria flotta, che prevede anche l’arrivo di due nuovi treni Pop destinati al servizio passeggeri.

“Il nuovo locomotore – dichiara Maurizio Seri, Amministratore Unico di TFT – rappresenta un passo ulteriore nel percorso di crescita e innovazione che stiamo portando avanti. Accanto al servizio passeggeri, che nel 2024 ha superato 1,1 milioni di viaggiatori con elevati standard di puntualità e regolarità, riteniamo strategico lo sviluppo del trasporto merci. Vogliamo mettere a disposizione delle imprese del territorio un servizio ferroviario affidabile, in grado di rispondere alle esigenze della logistica e di contribuire alla competitività e alla sostenibilità economica e ambientale. Questo investimento si inserisce nel più ampio piano di rinnovo del nostro parco mezzi, che comprende anche i due nuovi treni Pop per i passeggeri. Con mezzi più moderni e performanti, siamo pronti a garantire un servizio sempre più efficiente e attento alle necessità di chi viaggia e di chi sceglie il trasporto su ferro per le proprie merci”.