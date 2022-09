Trasporti a Genova, il sindaco Bucci: "Progetto biglietto gratis va avanti senza problemi"

"Il Comune di Genova non pensa di rivedere la sperimentazione del trasporto pubblico gratuito in alcune fasce orarie. Amt non è in difficoltà, non c'è alcun problema di liquidità per il 2022, non c'è per quanto riguarda il bilancio se il Governo fa quello che deve fare, ovvero dare i ristori energetici mancanti". A darne conferma il sindaco di Genova Marco Bucci a margine di un sopralluogo al salone nautico.

"La situazione di Amt anche dal punto di vista dei ristori è decisamente migliore rispetto ad altre città come Milano o Torino, non c'è allarme per quanto riguarda Amt, voglio tranquillizzare tutti - ribadisce Bucci -. Confidiamo di chiudere l'anno in attivo e andremo avanti, la sperimentazione del tpl gratuita ha dato risultati positivi e non ci sono motivi per interromperla, anzi andremo avanti in questa direzione nel 2023, stiamo lavorando per allargarla. Noi vogliamo che il Tpl diventi un servizio come l'acqua o l'elettricità, non più una cosa che si compra a biglietto".