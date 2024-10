transport 501: 50 anni di Cepim, Naples Shipping week e Hydrogen Expo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In questa puntata di Transport parliamo di un nuovo terminal ferroviario per il trasporto delle merci su rotaia grazie a un investimento di 20 milioni di euro inaugurato nell’anno in cui l’interporto Cepim festeggia i 50 anni di attività.

Il nuovo terminal ferroviario, grazie alle caratteristiche avanzate, consentirà di portare da tre a otto i convogli giornalieri di caratura europea da 750 metri che faranno scalo nel grande centro intermodale nel giro di due anni. L'obiettivo del Cepim è quello di raddoppiare il trasporto su ferro, passando dagli attuali tremila treni all'anno a seimila.

Nella seconda parte abbiamo intervistato il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi a margine della Naples Shipping Week, organizzata anche quest’anno dal Propeller Club Port of Naples e da ClickutilityTeam, che ha coinvolto come sempre tutto il cluster marittimo nazionale e internazionale e ha visto la partecipazione di realtà appartenenti sia al mondo istituzionale che a quello privato. I temi affrontati sono i più salienti dello shipping, dalla transizione ecologica, elettrificazione delle banchine e l'intermodalità come obiettivo da raggiungere in tempi brevi.

Nella scorsa puntata poi abbiamo parlato della HYDROGEN EXPO la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. L’Italia rappresenta un mercato interessante per lo sviluppo dell’idrogeno grazie alla presenza di fonti rinnovabili e a una rete di trasporto del gas ben strutturata. Abbiamo ascoltato altre tre voci che appartengono a questo settore per capire i diversi punti di vista e gli sviluppo di questo comparto in crescita.