Transport 502: Naples Shipping Week, TRUCK – TYRE – TRAILER, Mobilità Genova e Green Logistics Expo

In questa puntata di Transport, dopo il successo dell’edizione 2023 della Genoa Shipping Week, Napoli riprende il testimone della settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare. La Naples Shipping Week, organizzata anche quest’anno dal Propeller Club Port of Naples e da ClickutilityTeam, ha coinvolto come sempre tutto il cluster marittimo nazionale e internazionale e ha visto la partecipazione di realtà appartenenti sia al mondo istituzionale che a quello privato. La Naples Shipping Week ha costituito il suo palinsesto prevedendo una serie di conferenze e incontri aperti all’intera community dello shipping internazionale a cui hanno contrinuito relatori di grande prestigio provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico ed accademico.

Si è tenuto l'evento Mobilità Genova, che abbia seguito e gli argomenti principali sono stati innovazione e multimodalità del trasporto pubblico. Un insieme di confronto su temi come sbe innovative, verso il biglietto unico nazionale, intelligenza artifixiale nel tpl, maas e sistemi di accesso.

In questa puntata abbiamo parlato anche della terza edizione di Green Logistics Expo, l’unico appuntamento fieristico italiano B2B che mette in relazione gli Operatori Logistici e il Mondo della Produzione, della Distribuzione e del Commercio. evento fieristico dedicato alla logistica per confrontarsi sui mercati europei e globali e aggiornarsi sulle innovazioni tecnologiche e di modello. In evidenza l’intermodalità e le sue valenze green nel nuovo quadro infrastrutturale e un trasporto combinato più forte ed efficient. fulvio di balsio progetti sviluppo porto venezia

Infine si chiude questo appuntamento settimanale con la TRUCK – TYRE – TRAILER, la fiera mezzi di trasporto che si terrà il prossimo 17 ottobre a piacenza. La fiera italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale. L’evento interamente dedicato alle tecnologie, mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, gli allestimenti, i rimorchi e i semirimorchi, i pneumatici e la componentistica per autocarri, furgoni, trattori stradali e rimorchi.