Transport 515: Portualità, intermodalità e AI. Le sfide del futuro al Forum Shipping, Transport & Logistic di Rapallo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Questa puntata è interamente dedicata a "Shipping, Transport & Logistic Forum" che si è svolto presso l'Hotel Excelsior Palace di Rapallo. Organizzato da Telenord in collaborazione con il Propeller Club Port of Genoa, l'evento è stato concentrato sull'impatto dell'intelligenza artificiale e sulla transizione energetica nei settori dei trasporti marittimi e terrestri.

Apertura del Forum – La sessione inaugurale ha visto l'intervento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Matteo Salvini. Presenti anche Massimiliano Monti, Editore di Telenord, Giorgia Boi, Presidente del Propeller Club Port of Genoa, Nicola Carlone, Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Alessio Piana, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, e Francesco Maresca, Assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca del Comune di Genova.

Temi principali – Durante il Forum, oltre 50 delegati tra enti, associazioni e aziende leader del settore hanno discusso di innovazioni tecnologiche, decarbonizzazione, sicurezza e sostenibilità. Tra i relatori figurano Alberto Rossi, Segretario Generale di Assarmatori, Roberto Ferrari, Amministratore Delegato di PSA Italy, Federica Montaresi di Assoporti, Alessandro Pitto, Presidente di Fedespedi, e Davide Falteri, Presidente di Federlogistica e moltissime altre personalità rilevanti e prestigiose.

Obiettivi del Forum – L'evento mira a offrire una piattaforma per approfondire le sfide della transizione tecnologica ed energetica nel settore dei trasporti e della logistica. Massimiliano Monti ha sottolineato: "La III edizione dello 'Shipping, Transport & Logistic Forum' vuole offrire al settore un’occasione per approfondire le sfide concrete della transizione tecnologica ed energetica. L’intelligenza artificiale non è più il futuro, ma una realtà che sta ridisegnando i confini di logistica e trasporti marittimi. Questi cambiamenti non solo influenzano il lavoro di questo specifico comparto, ma stanno plasmando l’intera economia. È ora di guardare alle opportunità con realismo, ma anche di affrontare senza paura le difficoltà generate dall’innovazione. Questo Forum non è solo un momento di confronto, ma un’occasione per provare ad immaginare soluzioni pratiche e concrete per il futuro della portualità e dei trasporti marittimi e terrestri".

Intelligenza artificiale – La due giorni si è chiusa con una tavola rotonda sulla transizione verso un’AI etica. Presente il presidente della Regione Liguria Marco Bucci che ha ribadito che “non basta applicare l’intelligenza artificiale per migliorare il business: bisogna prima definire obiettivi chiari”. Tra i progetti in corso, Bucci ha citato Raise Up per la supply chain e Mobility Lab per l’ottimizzazione del traffico urbano.

A chiudere definitivamente i lavori, l’Arcivescovo Emerito di Genova, Cardinale Angelo Bagnasco, che ha invitato a riflettere sul rapporto tra tecnologia e umanità, sottolineando i rischi di una società sempre più individualista e frammentata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.