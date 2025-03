Tragedia nella notte a Sestri Ponente, incendio in un appartamento: un morto, quattro intossicati. Rientrate in casa le 14 famiglie

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Incendio in un appartamento di Sestri Ponente, morto un uomo di 29 anni

2️⃣ Quattro persone ricoverate per intossicazione, tra cui la madre della vittima in gravi condizioni

3️⃣ Quattordici famiglie evacuate - poi rientrate in casa -, indagini in corso sulle cause del rogo: da quanto si apprende sarebbe stato appiccato dalla vittima

La notizia nel dettaglio

Un incendio divampato nella notte a Sestri Ponente ha provocato la morte di un uomo di 29 anni, mentre altre quattro persone sono state ricoverate per intossicazione. Verso le 10 sono rientrate nelle proprie abitazioni le 14 famiglie che erano state evacuate dallo stabile. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe stato appiccato dalla stessa vittima che potrebbe essersi data fuoco.

Le fiamme - Il rogo è scoppiato intorno alle 4:30 in un appartamento di via Galliano per cause ancora da accertare. Le squadre dei vigili del fuoco di Multedo e della sede centrale sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile.

Vittime e feriti - Il bilancio è tragico: un giovane di 29 anni ha perso la vita, mentre sua madre, di 68 anni, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova, dove si trova nella camera iperbarica. Altre tre persone sono state ricoverate in codice giallo per intossicazione all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Indagini in corso - Gli inquirenti hanno avviato accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Lo stabile sarà sottoposto a verifiche per determinare se potrà essere nuovamente abitato dalle famiglie evacuate.

Galleria