Giornata Internazionale delle Foreste, i Carabinieri Forestali in prima linea per la tutela ambientale

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, i Carabinieri Forestali saranno impegnati in attività di educazione ambientale su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, promossa dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e il mondo scolastico sull’importanza delle risorse forestali per la sostenibilità ambientale e la conservazione della biodiversità.

Iniziative – Il programma prevede incontri e attività organizzati dal Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi e dal Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità, con la collaborazione di istituzioni, università, enti locali e associazioni ambientaliste. Verranno illustrate le funzioni vitali delle foreste nel mantenimento della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché il loro ruolo nella mitigazione del cambiamento climatico e nella prevenzione del dissesto idrogeologico.

Minacce – I Carabinieri Forestali sottolineano il valore strategico delle foreste per l’equilibrio degli ecosistemi. Tuttavia, queste risorse naturali sono minacciate da incendi, sfruttamento illegale del legname e fenomeni di dissesto idrogeologico, con gravi conseguenze per la biodiversità e la qualità della vita. In particolare, gli incendi boschivi rappresentano una delle maggiori criticità per il patrimonio forestale nazionale, spesso causati da azioni dolose.

Contrasto – Per fronteggiare queste minacce, i Carabinieri Forestali intensificano le attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, monitorando le aree più a rischio e promuovendo campagne di sensibilizzazione. La conservazione delle foreste è essenziale per contrastare la desertificazione, proteggere le risorse idriche e ridurre il riscaldamento globale, in particolare nel bacino del Mediterraneo.

Educazione – L’impegno nella divulgazione ambientale è sempre più prioritario, considerando che le foreste rappresentano il secondo più grande serbatoio di carbonio del pianeta dopo gli oceani. La sfida è garantire un futuro sostenibile, riducendo l’impatto dei consumi e promuovendo una maggiore consapevolezza sulle conseguenze della deforestazione

