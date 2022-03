Tragedia Morandi, a Vicenza alunni genovesi piantano 43 alberi

di Redazione

L'iniziativa in collaborazione con il Comune di Genova e il comitato "Ricordo vittime ponte Morandi"

Giornata particolare oggi a Vicenza. Una giornata dedicata alla memoria delle vittime del Ponte Morandi promossa dal Comune in collaborazione con il Comune di Genova, il comitato “Ricordo vittime Ponte Morandi” e l'associazione Noi per voi.

Alle 10 la Santa Messa al santuario di Monte Berico celebrata dal vescovo monsignor Beniamino Pizzol. Poi subito dopo al Parco della Pace il coinvolgimento dei più piccoli con la piantumazione di 43 alberi da parte di un gruppo di alunni delle scuole di Genova e Vicenza.

Presenti l'assessore all'urbanistica del Comune di Genova Simonetta Cenci, il sindaco di Masone Omar Missirelli e quello di Rossiglione Katia Piccardo, oltre all'assessore di Campo Ligure Alberta Ponte.

"Oggi abbiamo piantato 43 alberi in memoria delle vittime del Ponte Morandi - le parole del sindaco Francesco Rucco - con i ragazzi delle scuole e abbiamo scoperto una targa in ricordo di chi non c'è più insieme al Comune di Genova e al Comitato delle vittime. Vicenza, che in quel crollo ha perso un suo concittadino, ha voluto essere in questo modo vicina e solidale con Genova perché tragedie simili causate dall'incuria umana non debbano più accadere".