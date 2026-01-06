Tra vischio e abete: gli addobbi natalizi di Alexandra e Francesco trasformano la casa in un’atmosfera da fiaba
di Redazione
Il verde dell’abete, il bianco e i toni caldi degli elementi decorativi contribuiscono a un clima intimo
Vischio, rami di abete e decorazioni curate nei minimi dettagli: la casa di Alexandra e Francesco diventa un vero e proprio rifugio delle feste, capace di trasmettere calore e atmosfera fin dal primo sguardo. Gli addobbi, scelti con attenzione e gusto, richiamano la tradizione natalizia e il legame con la natura, trasformando ogni ambiente in uno spazio accogliente e armonioso.
Dall’ingresso al soggiorno, le decorazioni si integrano con l’arredamento esistente senza risultare eccessive, ma creando un equilibrio tra semplicità ed eleganza. Il verde dell’abete, il bianco e i toni caldi degli elementi decorativi contribuiscono a un clima intimo, fatto di piccoli particolari che raccontano la personalità dei padroni di casa e la loro passione per le feste.
Per Alexandra e Francesco, addobbare la casa non è solo una tradizione, ma un momento di condivisione e creatività, un modo per rallentare i ritmi quotidiani e godersi l’attesa delle festività. Il risultato è una casa “in festa”, dove ogni angolo invita a fermarsi, respirare il profumo dell’abete e lasciarsi avvolgere dalla magia del periodo natalizio.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Epifania: ecco come 'nasce' in pasticceria la scarpa di cioccolato della Befana
06/01/2026
di Redazione
Ittiturismo, la formula per salvare gli ultimi pescatori: i segreti mercoledì dalle 20.30
06/01/2026
di Gilberto Volpara