Tra vischio e abete: gli addobbi natalizi di Alexandra e Francesco trasformano la casa in un’atmosfera da fiaba

Vischio, rami di abete e decorazioni curate nei minimi dettagli: la casa di Alexandra e Francesco diventa un vero e proprio rifugio delle feste, capace di trasmettere calore e atmosfera fin dal primo sguardo. Gli addobbi, scelti con attenzione e gusto, richiamano la tradizione natalizia e il legame con la natura, trasformando ogni ambiente in uno spazio accogliente e armonioso.

Dall’ingresso al soggiorno, le decorazioni si integrano con l’arredamento esistente senza risultare eccessive, ma creando un equilibrio tra semplicità ed eleganza. Il verde dell’abete, il bianco e i toni caldi degli elementi decorativi contribuiscono a un clima intimo, fatto di piccoli particolari che raccontano la personalità dei padroni di casa e la loro passione per le feste.

Per Alexandra e Francesco, addobbare la casa non è solo una tradizione, ma un momento di condivisione e creatività, un modo per rallentare i ritmi quotidiani e godersi l’attesa delle festività. Il risultato è una casa “in festa”, dove ogni angolo invita a fermarsi, respirare il profumo dell’abete e lasciarsi avvolgere dalla magia del periodo natalizio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.