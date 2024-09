Tper: positivi i riscontri di regolarità relativi all’avvio dell’orario invernale

Il suono della prima campanella trova, tra i presenti all’appello, anche i servizi di Tper. Nel bacino metropolitano bolognese, il debutto del servizio invernale, coincidente tradizionalmente con quello dell’anno scolastico, parte sotto positivi auspici in una giornata che in generale ha fatto registrare condizioni di sostanziale regolarità per il trasporto pubblico.

Già dal primo mattino si è posta attenzione a largo raggio per monitorare le condizioni delle linee su tutto il territorio servito, senza rilevare particolari criticità sia in ambito cittadino, sia sul versante extraurbano.

Sul servizio urbano di Bologna, la mattinata ha visto una situazione di normale fluidità e regolarità estesa a tutte le linee, con corse mediamente in orario o con ritardi lievi, contenuti entro il range dei 5 minuti. Sporadici i casi di corse che riportavano ritardi maggiori rispetto alle tabelle di marcia, registrati sulle linee 11 e 27. Anche la rete suburbana non ha riportato particolari problemi; alcuni tempi di percorrenza più rallentati per la sola linea 94, che di norma raccoglie qualche ritardo nel suo percorso diametrale molto lungo di attraversamento della città e di gran parte della cintura metropolitana.

Le indicazioni del mattino sono, quindi, di normalità e regolarità diffusa, del tutto sovrapponibili a quelle dei giorni scorsi, e non sono pervenuti alla centrale operativa segnalazioni di sovraccarichi e di utenti lasciati a terra, sia in città che nell’area più periferica della rete.

Anche per quanto concerne la fascia oraria di uscita dalle scuole si sono confermate condizioni di regolarità e di puntualità su tutta la rete. Pochi casi di carichi d’utenza molto consistenti che sono stati segnalati su linee extraurbane in corrispondenza di uscite anticipate dalle scuole rispetto alla programmazione oraria definitiva, sulla base della quale sono impostate le corse dei bus. Come già anticipato nei giorni scorsi, è atteso, infatti, che qualche inconveniente possa intervenire in queste prime settimane di scuola caratterizzate da orari delle lezioni ancora provvisori oltre che suscettibili di estrema variabilità di giorno in giorno e da istituto a istituto. Le attività di presidio e monitoraggio di Tper, quindi, proseguiranno, fino a quando il sistema scolastico non sarà a pieno regime e gli orari delle scuole e quelli del trasporto pubblico si incroceranno. Ovviamente insieme ad agenzia mobilità e Enti di riferimento si terrà monitorata la situazione complessiva della mobilità; il quadro informativo complessivo potrà essere utile anche ad apportare quei correttivi che potranno rendersi fattibili e necessari.

La Presidente e Amministratore Delegato di Tper, Giuseppina Gualtieri, delinea così le impressioni della prima giornata del servizio invernale:

“Il monitoraggio effettuato oggi dal nostro settore operativo ci incoraggia in vista di una stagione che sarà molto impegnativa, come è lecito attendersi. Per il ruolo che svolgiamo, affrontare le criticità quotidiane che afferiscono alla mobilità è compito essenziale. Lo facciamo per mezzo di strutture rodate e innovate, con persone di specifica competenza e fortemente motivate. L’indicazione del debutto del servizio invernale è certamente un promettente viatico per chi opera in Tper, per gli studenti e gli utenti tutti, ma rappresenta solo il primo step di un banco di prova lungo e delicato che è solo all’inizio. Siamo consapevoli che all’anno scolastico, partito oggi con una bella giornata di sole e con gradualità nelle presenze delle classi nella maggior parte degli istituti, serva tempo per andare a regime; sarà cura di Tper seguire questo processo che, soprattutto nelle prime due o tre settimane, richiede sempre molta attenzione. L’impegno sarà, come sempre, massimo, anche e soprattutto in questo momento che accompagna i grandi cambiamenti rivolti al futuro della mobilità”.

Sul piano informativo, continua in questi giorni l’operazione di affissione dei nuovi orari aggiornati su tutte le oltre 6.500 fermate della rete bolognese; i nuovi orari di tutte le linee sono già comunque consultabili sulla app Roger, l’assistente virtuale per muoversi con il trasporto pubblico, oltre che sul sito Tper. Sempre sul sito, la pagina www.tper.it/viaggia è un vademecum in cui sono accentrate le informazioni sulle deviazioni dei bus conseguenti ai principali cantieri stradali; a questa pagina, inoltre, è possibile anche calcolare il proprio percorso, accedere alle informazioni Google in tempo reale e consultare le tariffe dei titoli di viaggio.