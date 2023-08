Toti e Giampedrone: "Allerta rossa per temporali non c'è, ma se ci fosse stata sarebbe stata attivata"

La Protezione Civile di Regione Liguria ha prolungato l'allerta arancione fino alle 15 di domani, inizialmente la fine era prevista per la mezzanotte di oggi.

Il presidente Toti: "L'allerta prolungata ci fa stare sui massimi livelli di allerta. Abbiamo emesso un'emanazione d'allerta, ci aspettiamo fenomeni importanti nelle prossime ore. Stiamo parlando di un fenomeno importante, tra la notte di oggi e la mattina di domani cadrà tantissima pioggia. Al momento si stanno creando delle celle temporalesche, ma il fronte d'aria fredda non è ancora entrato. Tutto ciò che sta succedendo ora è un'avvisaglia di ciò che accadrà stanotte. Ci aspettiamo piogge copiose, una mareggiata importante e abbassamento delle temperature. Ci vuole attenzione da parte di tutti, compresi i gestori delle strutture balneari".

L'assessore alla protezione civile Giampedrone: "Il fenomeno arriverà con qualche ora di ritardo rispetto a quanto preventivato, ma non si deve abbassare la guardia. L'allerta arancione è la massima allerta di cui disponiamo e i fenomeni saranno significativi. Tutto il territorio sarà attraversato dalle perturbazioni. In qualche punto potrà fare più danni e in altri meno, dalla giornata di ieri avevamo già anticipato cosa sarebbe potuto succedere. Se avessimo allerta rossa per i temporali oggi avremmo un bollino di questo colore. Non c'è questo tipo di allerta per i temporali, ma bisogna essere consapevoli che l'arancione sia un colore importante. La macchina della protezione civile è attiva e resterà tale. Stiamo seguendo anche con grande attenzione lo scoppio della bombola di gas nell'imperiese a Soldano, con i vigili del fuoco che stanno cercando la persona sotto le macerie, che comunque dà segnali di vita".

Arpal: "Il fatto di arrivare da temperature elevati favorisce i fenomeni termici, quindi la perturbazione proveniente dal nord si scontrerà con quanto avvenuto nelle scorse settimane, quindi il fenomeno sarà impattante. Dalla mattinata formazione ci primi fenomeni pre frontali, con temporale organizzato in cui le celle temporalesche ci formano in mare muovendosi verso la terra ferma. Per ora lo spostamento è in zona Tigullio e verso le Cinque terre, con 60 mm caduti a Rapallo. Nelle prossime ore ci attendiamo lo sviluppo di temporali localmente forti che andranno a transitare nel corso delle ore. I fenomeni saranno associati a forti venti, con qualche situazione di grandine, anche se non così forti come nella pianura padana. Particolare anche il repentino cambiamento del moto ondoso che porterà a mareggiate intense domani. L'allerta per piogge diffuse viene data quando lo scenario va a registrarsi su un certo numero di bacini, mentre il temporale può dare diverse criticità, ma si tratta di fenomeni localizzati e quindi gestiti in modo diverso anche dalla protezione civile".