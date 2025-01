Neogenitori, ecco i consigli per i "primi mille giorni" dei vostri figli

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dal 20 gennaio riprendono gli incontri del progetto “I primi mille giorni”, iniziativa pensata a supporto dei neogenitori e alla costituzione delle nuove famiglie e che si avvarrà, come le precedenti edizioni del supporto di esperti.

Cos'è - Il progetto “I primi mille giorni” nasce dalla volontà di accompagnare i neogenitori alla nascita del loro bambino, per aiutarli a vivere questo momento con serenità, dialogando con esperti in diverse materie, in un ambiente orientato all’ascolto e al sostegno.

«Con questa terza edizione del progetto “I primi mille giorni” – dice l’assessore al Sociale Enrico Costa – si vuole dare un concreto segno della centralità del lavoro di rete e dell’attenzione alle famiglie, in particolare nel delicato momento della nascita di un figlio. Il percorso dell’iniziativa è una proposta a forte rilevanza sociale, sia in termini di prevenzione che in termini di promozione. La rete che si è creata intorno al progetto è una testimonianza preziosa del lavoro di squadra che negli anni è stato costruito per stare vicini alle famiglie e aiutarle in un momento speciale ma altrettanto impegnativo come l’arrivo di un nuovo figlio. Un appuntamento che anche quest’anno ci auguriamo possa essere d’aiuto alle famiglie».

«“I primi mille giorni” – spiega Paola Sarni, responsabile della branca pediatria nell’ambito del Consultorio Familiare Asl3 – è un'iniziativa molto importante per la promozione della salute e dello sviluppo dei piccoli perché centra perfettamente l'importanza di questa fase "unica" di crescita e della multidisciplinarietà delle varie figure professionali necessarie per la realizzazione di questo programma. Nello specifico Asl3, nell’ambito del programma multidisciplinare “I primi mille giorni”, attraverso il Consultorio Familiare, svolge un ruolo rilevante attraverso numerose attività: dal percorso nascita al sostegno all’allattamento, dalle istruzioni ai genitori per le manovre anti-soffocamento alle vaccinazioni. L’obiettivo è promuovere un adeguato “incipit” alla salute e al benessere psicofisico dei più piccoli, anche in stretta collaborazione con i pediatri di libera scelta e altri professionisti».

«È la prima volta che Federfarma Genova aderisce a “I primi mille giorni” e ci fa molto piacere essere parte attiva in un progetto che ha un alto valore sociale – afferma il presidente di Federfarma Genova Giuseppe Castello -. Riteniamo che le farmacie svolgano un ruolo fondamentale sul territorio per la tutela della salute del cittadino, anche alla luce dei molti servizi che ormai erogano, e quello del supporto ai neogenitori è sicuramente fra i più importanti. La collaborazione fra medici, in questo caso pediatri, e farmacisti è fondamentale per il sistema sanitario pubblico e gli eventi organizzati insieme per l’edizione 2025 del progetto ne sono un valido esempio».

«Come rappresentante della cooperativa La Comunità, capofila del progetto "Accompagnare la nascita di una famiglia", finanziato dalla Fondazione Carige, posso dire che siamo molto contenti di aver partecipato e sostenuto l'organizzazione di questa terza edizione del ciclo di incontri “I primi mille giorni”, che tanto ha avuto successo nelle precedenti edizioni, confermando quanto sia importante e utile offrire momenti di incontro, di conoscenza e di riflessione alle nuove famiglie che affrontano ogni giorno la grande sfida della educazione», conclude Daniela Cattivelli.

Collaborazione - “I primi mille giorni” è frutto di un lavoro multidisciplinare e vede la partecipazione di diversi relatori, tra i quali: pediatri, farmacisti, pedagogisti, psicologi, educatori, infermieri e, che quest’anno, vede anche la partecipazione di Federfarma Genova, l’associazione che raccoglie e rappresenta 298 farmacie di Genova e provincia, e dell’ordine professionale degli infermieri pediatrici.

Questi esperti offriranno uno sguardo aperto sui temi dell’infanzia e un percorso di sostegno alla genitorialità utile all’organizzazione familiare e al benessere della famiglia. Gli esperti sapranno volgere lo sguardo dei neogenitori e dei futuri genitori verso l’infanzia affinché la nascita del loro bambino possa essere vissuta con consapevolezza, responsabilità e serenità.

Incontri - Gli incontri, a cadenza settimanale, riprenderanno, per la terza edizione, dal giorno 20 gennaio presso la sede di Palazzo Tursi – Salone di rappresentanza, con orario dalle 10 alle 11.30

