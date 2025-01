Caos ferrovie, ritardi e cancellazioni, gruppo FS presenta denuncia: sospetti di sabotaggio organizzato

Dopo una serie di guasti sospetti, il Gruppo FS ha presentato un esposto alla magistratura per fare chiarezza sugli incidenti.

Ipotesi - Il Gruppo FS ha presentato un esposto denuncia alle autorità competenti dopo una serie di incidenti anomali che hanno coinvolto la rete ferroviaria. L’azienda solleva interrogativi riguardo alla coincidenza di orari, al tipo di guasti e alla frequenza dei disservizi, circostanze che sembrano troppo sospette per essere considerate casuali.



Ultimi guai - Disagi per i viaggiatori delle ferrovie si sono registrati anche oggi in Liguria a causa di due problemi sulla linea del ponente. All'alba un treno merci ha avuto un guasto tra Albenga e Alassio provocando blocchi al traffico e ritardi di oltre un'ora per tanti convogli. In seguito si è verificato un guasto a un passaggio a livello a Borgio Verezzi che ha costretto i tecnici a fermare ancora la circolazione che è poi ripresa. Anche in questo caso ritardi e disagi per tanti viaggiatori con ripercussioni fino a Genova.

La nota - L'iniziativa giudiziaria è stata così annunciata: Il Gruppo FS, alla luce dell’ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato un esposto denuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti.

In particolare, gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo.

Il sospetto - Il Gruppo FS ha raccolto prove e circostanze che suggeriscono una possibile connessione tra una serie di guasti avvenuti in momenti critici per la circolazione ferroviaria. In particolare, gli incidenti si sono verificati in orari cruciali, quelli più delicati e complicati per la gestione del traffico, con conseguenze pesanti per l'intera rete. “Le tempistiche degli eventi e la natura dei guasti sollevano più di un dubbio" sottolineano dal Gruppo FS.

Le circostanze - L’esposto, molto dettagliato, include una serie di informazioni raccolte sul campo. Si tratta non solo di problematiche tecniche, ma anche di un’analisi degli orari in cui i guasti si sono verificati, tutti situati in momenti critici per il normale svolgimento del traffico ferroviario. Secondo quanto riferito da FS, la ripetizione di questi eventi in momenti chiave non può essere considerata una semplice casualità.

Il rischio per la sicurezza - Oltre agli aspetti logistici e operativi, il Gruppo FS sottolinea che la frequenza e la gravità degli incidenti mettono a rischio la sicurezza dei viaggiatori e l'affidabilità del servizio. Le indagini dovranno chiarire se ci siano fattori esterni o cause strutturali dietro questi guasti, che potrebbero compromettere ulteriormente l’efficienza della rete ferroviaria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.