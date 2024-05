Toti ai pm: "L'arrivo di Esselunga in Liguria era per noi un obiettivo politico preminente"

Il presidente della Regione Giovanni Toti, rispondendo all'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e ai pm Luca Monteverde e Federico Manotti, affronta la questione Esselunga e i rapporti con il dirigente dell'azienda Francesco Moncada: "L'arrivo di Esselunga in Liguria era per noi un obiettivo politico preminente. La questione della pratica di Sestri Ponente inizia ancora quando era sindaco Doria. La seguivo con attenzione perché la ritenevo simbolica e importante".



E ancora: "Moncada mi aveva detto che erano interessati a estendersi anche su Savona e quindi l'accordo era di favorire il loro ingresso anche in quella città" (...) "Per sommi capi ricordo che avevamo chiesto un aiuto a Esselunga per la campagna elettorale del sindaco, non so poi come in concreto si sia estrinsecato questo aiuto" (...) "Ho detto a Moncada che stavano aprendo Via di Francia e poi gli altri progetti sarebbero andati avanti con calma".