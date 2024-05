Toti ai domiciliari, vicepremier Tajani: "Su governatore si poteva intervenire in altro momento"

"Il ministro Nordio ha un ruolo e può dire ciò che pensa. Fa bene e condivido le sue parole". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'assemblea nazionale di Confcooperative, a Roma. Per Tajani si tratta di una "vicenda giudiziaria che risale a vicende di parecchi anni fa, forse si poteva intervenire due mesi fa, il giorno dopo le elezioni... Però questo non ci turba, non ci preoccupa nulla". Alla domanda sulle dimissioni per Michele Emiliano chieste dal centrodestra, Tajani ha affermato che "le vicende giudiziarie sono diverse. Emiliano ha detto due volte di essere andato dalla sorella del boss".

"Io sono garantista - ha ribadito Tajani - anche per le vicende di Bari, per quella di Genova e anche per persone che non sono di Forza Italia". In merito all'opportunità della richiesta di dimissioni, Tajani ha chiesto di "non strumentalizzare le vicende giudiziarie".