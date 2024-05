Toti ai domiciliari, Ronzulli (FI): "Sulle dimissioni non può decidere la sinistra"

"La scelta se dimettersi o rimanere al suo posto, in questo momento spetta solo alla sensibilità di Giovanni Toti. Non lo decide la sinistra. Credo che nessuno possa inserirsi in questo tipo di decisione. Quello che so è che Giovanni Toti ha ben lavorato per la Regione Liguria e ama tantissimo la sua regione. Motivo per cui credo che l'amore per questa terra sarà anche un elemento di valutazione. Attenzione però, perché se il riesame dovesse annullare la custodia cautelare, Giovanni Toti tornerebbe a fare il presidente esattamente come prima. Quindi per quale motivo dovrebbe prendere una decisione oggi? Sicuramente farà una scelta solo ed esclusivamente nell'interesse dei cittadini". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

Per Licia Ronzulli vicepresidente del Senato e senatrice di Fi, il caso Toti "non sarà un danno di immagine per Forza Italia" in vista delle elezioni europee. Lo ha detto a margine dell'assemblea nazionale di Confcooperative, a Roma. "Anche per Noi Moderati non credo sia un danno d'immagine", ha aggiunto.