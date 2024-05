Toti ai domiciliari, Gasparri (FI): "Presidente non deve dimettersi, inchiesta solo agli inizi"

Secondo Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, il governatore della Liguria Giovanni Toti non dovrebbe dimettersi: "Non ora, ancora sappiamo pochissimo, siamo proprio agli inizi. Vedremo gli sviluppi, sentiremo cosa dirà, poi tutti insieme valuteremo", sottolinea il capogruppo in Senato di Forza Italia, intervistato dal Corriere della sera.

Tra gli elementi che fanno dubitare Gasparri della vicenda c'è la tempistica: "Si parla di fatti di anni fa, di un'inchiesta che va avanti da tempo ma che finisce in un arresto proprio ora. Viene da chiedersi perché". Sulle intercettazioni, il senatore replica: "Guardi, se stessimo ad analizzare parola per parola quello che diciamo al telefono anche solo con i nostri familiari, saremmo tutti in grande difficoltà... Il linguaggio, chiamiamolo pure slang, politico e no, quando si parla liberamente non va preso alla lettera. Io guardo alla sostanza. Cosa c'è, se c'è, di illegale in quegli atti?".

Tuttavia, a Toti Gasparri non perdona una cosa: "Il suo atteggiamento verso Berlusconi. Gli aveva dato tutto, e lui gli doveva tutto. Come ciascuno di noi".