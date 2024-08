Toti a Spinelli: "Devo venirti a trovare per i finanziamenti. La diga? C'è la gara, sappiamo già chi vince"

“A proposito di finanziamenti, devo venirti a trovare”, dice Giovanni Toti ad Aldo Spinelli, in una conversazione registrata tra quelle depositate dalla Procura agli atti come file audio, nel quadro dell'inchiesta per corruzione culminata negli arresti del 7 maggio. Il materiale è stato messo a disposizione delle difese in vista del processo immediato, fissato per Toti, Spinelli e Paolo Emilio Signorini il 5 novembre prossimo.

All'allora presidente, Spinelli risponde “Stai bravo…. fai un po’ di press… quando c’è il piano regolatore portuale?”. La risposta: “Sì sì ne parlo con Signorini che stiamo per andare a Dubai insieme… semmai prendi un aereo e vieni anche tu”. E la gara per la Diga? “E’ in corso ma sappiamo già chi la farà…”. Poi una nuova richiesta da parte del presidente “perché tra un po’ le elezioni finiscono” e le parole rassicuranti di Spinelli: “Tranquillo ci vediamo giovedì: io e te prima, poi anche con Bucci….”.

Sempre a proposito della Diga, secondo quanto si apprende, il materiale relativo verrà allegato all’inchiesta europea sull’assegnazione dell'appalto da 1 miliardo e 300 milioni finito al consorzio WeBuild, rinominato per l'occasione PerGenova Breakwater. L'indagine è portata avanti dall’Eppo (European public prosecutor’s office). Peraltro poche settimane fa il Consiglio di Stato, bocciando il ricorso dell’associazione d’imprese Eteria, aveva definito regolare la procedura amministrativa per l’assegnazione dell'appalto. Di fronte alle intercettazioni di Toti, che sembra voler fare capire a Spinelli di conoscere in anticipo il vincitore pur chiarendo come sia “ancora in corso” impone ulteriori accertamenti. In primavera l'Anac aveva espresso riserve sull'assegnazione dell'appalto a Webuild.