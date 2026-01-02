Torna #domenicalmuseo: il 4 gennaio ingresso gratuito nei siti statali, ecco quelli aperti in Liguria

Domenica 4 gennaio si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei luoghi della cultura statali. Musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali saranno visitabili senza biglietto nei consueti orari di apertura; dove previsto, resta obbligatoria la prenotazione.





L’iniziativa continua a registrare un forte interesse da parte del pubblico: la precedente edizione, lo scorso 7 dicembre, ha superato i 247 mila ingressi a livello nazionale. Anche la Liguria aderisce con numerosi siti distribuiti sul territorio regionale.





In Liguria, domenica 4 gennaio sarà possibile visitare gratuitamente:





Genova





Musei nazionali di Genova – Galleria nazionale di Palazzo Spinola





Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova





Provincia di Imperia





Area archeologica di Nervia, Ventimiglia





Forte di Santa Tecla, Sanremo





Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica, Ventimiglia





Provincia della Spezia





Museo nazionale e parco archeologico di Luni, Ortonovo





Villa romana del Varignano, Portovenere





Provincia di Savona





Forte San Giovanni, Finale Ligure





Villa Rosa – Museo dell’Arte Vetraria Altarese, Altare





L’elenco completo degli istituti aderenti e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del Ministero della Cultura e sull’app ufficiale Musei italiani.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.