Cultura

Torna #domenicalmuseo: il 4 gennaio ingresso gratuito nei siti statali, ecco quelli aperti in Liguria

di Stefano Rissetto

55 sec

La precedente edizione, lo scorso 7 dicembre, ha superato i 247 mila ingressi a livello nazionale

Torna #domenicalmuseo: il 4 gennaio ingresso gratuito nei siti statali, ecco quelli aperti in Liguria
Gemacht.it

Domenica 4 gennaio si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei luoghi della cultura statali. Musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali saranno visitabili senza biglietto nei consueti orari di apertura; dove previsto, resta obbligatoria la prenotazione.


L’iniziativa continua a registrare un forte interesse da parte del pubblico: la precedente edizione, lo scorso 7 dicembre, ha superato i 247 mila ingressi a livello nazionale. Anche la Liguria aderisce con numerosi siti distribuiti sul territorio regionale.


In Liguria, domenica 4 gennaio sarà possibile visitare gratuitamente:


Genova


Musei nazionali di Genova – Galleria nazionale di Palazzo Spinola


Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova


Provincia di Imperia


Area archeologica di Nervia, Ventimiglia


Forte di Santa Tecla, Sanremo


Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica, Ventimiglia


Provincia della Spezia


Museo nazionale e parco archeologico di Luni, Ortonovo


Villa romana del Varignano, Portovenere


Provincia di Savona


Forte San Giovanni, Finale Ligure


Villa Rosa – Museo dell’Arte Vetraria Altarese, Altare


L’elenco completo degli istituti aderenti e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del Ministero della Cultura e sull’app ufficiale Musei italiani.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: