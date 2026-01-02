Torna #domenicalmuseo: il 4 gennaio ingresso gratuito nei siti statali, ecco quelli aperti in Liguria
di Stefano Rissetto
La precedente edizione, lo scorso 7 dicembre, ha superato i 247 mila ingressi a livello nazionale
Domenica 4 gennaio si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei luoghi della cultura statali. Musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali saranno visitabili senza biglietto nei consueti orari di apertura; dove previsto, resta obbligatoria la prenotazione.
L’iniziativa continua a registrare un forte interesse da parte del pubblico: la precedente edizione, lo scorso 7 dicembre, ha superato i 247 mila ingressi a livello nazionale. Anche la Liguria aderisce con numerosi siti distribuiti sul territorio regionale.
In Liguria, domenica 4 gennaio sarà possibile visitare gratuitamente:
Genova
Musei nazionali di Genova – Galleria nazionale di Palazzo Spinola
Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova
Provincia di Imperia
Area archeologica di Nervia, Ventimiglia
Forte di Santa Tecla, Sanremo
Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica, Ventimiglia
Provincia della Spezia
Museo nazionale e parco archeologico di Luni, Ortonovo
Villa romana del Varignano, Portovenere
Provincia di Savona
Forte San Giovanni, Finale Ligure
Villa Rosa – Museo dell’Arte Vetraria Altarese, Altare
L’elenco completo degli istituti aderenti e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del Ministero della Cultura e sull’app ufficiale Musei italiani.
