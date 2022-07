Torino, furibonda lite tra Juric e il ds Vagnati. Li divide l'ex team manager del Genoa Pellegri

di Redazione

I due sono stati sorpresi da un telefonino mentre litigavano a gran voce, urlando e arrivando persino alle mani

Lite furibonda tra il ds Davide Vagnati e il mister Ivan Juric. Nel ritiro di Waidring, in Austria, i due sono stati sopresi da un telefonino mentre litigavano a gran voce, urlando e arrivando persino alle mani. A dividerli ci ha pensato l'ex team manager del Genoa Marco Pellegri ora al Torino.

"Non sei un c*** di nessuno, non mi alzi la voce. Non mi alzi la voce, non mi alzi la voce. Oh, devi avere rispetto - urla Vagnati -. Come ce l'ho io di te devi avere rispetto, hai capito testa di c***. Abbi rispetto di chi ti difende sempre da quel testa di c***".

"E io ti difendo sempre! Testa di m***", urla Vagnati . "

"Ma quale rispetto? Di te? Non ce l'ho. Pensa a lavorare, voglio che sparisci e non ti avvicinare a me...". Tu non fai un c***, sei un imb*** di m***. Vattene a c***, vattene a c*** imb***, vaff***". la replica dell'allenatore Juric