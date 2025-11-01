Tessile europeo più sostenibile: 26 kg pro capite consumati ogni anno, cresce il riciclo e il riuso dei materiali

In Europa cresce il numero di progetti dedicati a riciclo e riuso nel settore tessile, con l’obiettivo di costruire una filiera più sostenibile e circolare. Ogni anno, infatti, gli europei consumano in media 26 chili di tessuti a persona, di cui circa la metà finisce tra i rifiuti, generando impatti ambientali significativi. Le iniziative in corso, diffuse da nord a sud del continente, mirano a ridurre gli sprechi e promuovere pratiche più responsabili nella produzione e nel consumo dei tessuti.

