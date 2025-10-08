Tennis, Isabella Moreno trionfa in Tunisia: primo titolo internazionale per la 14enne ligure

Isabella Moreno (a destra nella foto) talento emergente del tennis ligure, conquista il suo primo titolo internazionale vincendo il torneo ITF J30 disputato a Kram, in Tunisia. La 14enne di Leivi ha avuto la meglio in finale sulla britannica Klara Andonegui Seknalova, 17 anni, imponendosi al termine di una vera battaglia durata tre ore con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-1.

Un risultato straordinario per la giovane atleta, che ha saputo tenere testa e superare durante tutto il torneo avversarie più esperte, con tre anni in più e una classifica superiore. Il torneo J30 rappresenta un primo importante passo nel circuito ITF Junior, e la vittoria segna per Isabella un punto di svolta nella sua promettente carriera.

Moreno non è nuova ai successi: nel 2024 ha vinto il Campionato regionale ligure Under 13 e il Torneo Junior Next Gen Italia – macroarea Nord Ovest, confermandosi tra i prospetti più interessanti del tennis italiano giovanile.

