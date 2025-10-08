Tennis, Isabella Moreno trionfa in Tunisia: primo titolo internazionale per la 14enne ligure
di steris
La giovane tennista di Leivi vince il torneo J30 di Kram dopo una finale da batticuore
Isabella Moreno (a destra nella foto) talento emergente del tennis ligure, conquista il suo primo titolo internazionale vincendo il torneo ITF J30 disputato a Kram, in Tunisia. La 14enne di Leivi ha avuto la meglio in finale sulla britannica Klara Andonegui Seknalova, 17 anni, imponendosi al termine di una vera battaglia durata tre ore con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-1.
Un risultato straordinario per la giovane atleta, che ha saputo tenere testa e superare durante tutto il torneo avversarie più esperte, con tre anni in più e una classifica superiore. Il torneo J30 rappresenta un primo importante passo nel circuito ITF Junior, e la vittoria segna per Isabella un punto di svolta nella sua promettente carriera.
Moreno non è nuova ai successi: nel 2024 ha vinto il Campionato regionale ligure Under 13 e il Torneo Junior Next Gen Italia – macroarea Nord Ovest, confermandosi tra i prospetti più interessanti del tennis italiano giovanile.
