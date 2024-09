TECHNITAL ha incaricato come nuovo presidente Zeno D’Agostino già presidente dell’AdSP Trieste

TECHNITAL rende noto che dopo 38 anni di gestione di Alberto Scotti, prima come Amministratore Delegato e poi come Presidente, ha incaricato come nuovo Presidente Zeno D’Agostino già Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste.

La società – si legge su Linkedin – esprime un sincero ringraziamento ad Alberto Scotti per la sua dedizione e per il suo operato e per il costante e leale supporto alla stessa compagine sociale in tutte le decisioni strategiche per la stessa Società e per il suo personale.

Scotti assume il ruolo di Vicepresidente e accompagnerà Zeno D’agostino nel suo nuovo ruolo.

L’inserimento di Zeno D’Agostino, che ha vasta esperienza nazionale e internazionale, intende dare un nuovo impulso al suo sviluppo, così come richiesto dall’evoluzione del mercato dell’ingegneria.