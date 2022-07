Taxi in Liguria, dalla giunta regionale via libera alla riqualificazione del servizio

di Edoardo Cozza

Ottantamila euro di contributi per il 2022, l'assessore Berrino: "Si potrà svecchiare il parco auto per garantire maggior qualità"

La giunta regionale della Liguria, su proposta dell'assessore ai Trasporti Giovanni Berrino, ha approvato oggi i criteri di priorità e di formazione delle graduatorie relative al bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi. L'importo complessivo è di 80 mila euro per il 2022. Nei prossimi giorni il bando verrà pubblicato con tutte le informazioni riguardanti anche le tempistiche relative al ricevimento delle domande che dovrà avvenire durante il prossimo mese di settembre.

"Diamo questo contributo per la sostituzione e lo svecchiamento del parco auto - ha detto Berrino - per garantire una migliore qualità: al giorno d'oggi mezzi non inquinanti e accessibilità per i disabili devono essere la norma per un servizio pubblico moderno, soprattutto in una regione come la nostra meta di migliaia di turisti che usano con assiduità i taxi".