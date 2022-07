Genova, taxi ancora in sciopero: il corteo dall'aeroporto al centro città

di Redazione

Dopo la manifestazione nazionale di ieri a Roma, oggi la protesta in tante località: nel capoluogo ligure sfilata nelle strade cittadine

Per il secondo giorno consecutivo i tassisti di tutta Italia stanno scioperando contro l'articolo 10 del Ddl Concorrenza. Dopo la manifestazione di ieri, che ha visto migliaia di tassisti sfilare per le strade del centro di Roma, oggi si continua in diverse città italiane fino a mezzanotte.

A Genova è stato organizzato un corteo di oltre 300 taxi che dall'aeroporto Cristoforo Colombo arriverà nel centro cittadino. Valter Centenaro, presidente Cooperativa Radio Taxi Genova, spiega: "L'incontro col governo ha diviso un po' i sindacati, alcuni sono sembrati più ottimisti, ma la protesta è andata avanti lo stesso. È una extrema ratio perché sembra ci sia sordità intorno alle nostre richieste".