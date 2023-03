Tav e Gronda, Giachino 'interroga' Schlein: "Quale sarà la posizione del suo Pd su opere strategiche per il Pil?"

"Per la crescita economica , per il lavoro e per aumentare il Pil procapite e gli interventi a favore delle fasce più deboli, la Tav insieme alla gronda di Genova sono strategici. Quale sarà la posizione del Pd visto che lei ha votato mozioni NoTav a in Europa?". La domanda viene rivolta in una nota a Elly Schlein, seretaria del Pd, da Mino Giachino fondatore di Sì Tav Sì Lavoro e responsabile regionale logistica di Fratelli d'Italia. "Glielo chiedo - prosegue - avendo organizzato le Manifestazioni SITAV che hanno portato tutta Torino e il Piemonte in piazza nel 2018. Quale sarà l'atteggiamento del Pd, visto che in Val di Susa vi sono illustri sindaci NoTav iscritti al Pd e visto l'atteggiamento della nuova segretaria in Europa?"