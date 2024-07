Taggia: ispezione in Comune del ministero delle Finanze, sindaco Conio "Normale controllo", opposizione "Omessa comunicazione"

"La Giunta Conio fino ad oggi ha omesso di comunicare che l'attività finanziaria ed economica del Comune degli ultimi cinque anni è sotto Ispezione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze". Lo rende noto il gruppo di minoranza 'Progettiamo il futuro', a poche ore dal Consiglio comunale di questa sera che sarà chiamato a votare l'approvazione del rendiconto di gestione in relazione all'esercizio finanziario 2023. L'opposizione punta il dito contro il sindaco Mario Conio, civico di area centrodestra. "Siamo da sempre abituati a gravi deficit di comunicazione e trasparenza della Giunta Conio - si legge nella nota - ma in questo caso è messo sotto grave accusa l'operato finanziario della maggioranza negli ultimi cinque anni. Purtroppo le rassicurazioni del sindaco, assessore al bilancio e quelle della consigliera delegata alla programmazione economica e finanziaria, nonostante l'aumento indiscriminato di imposte e tasse comunali si sono rilevate come avevamo da tempo segnalato, totalmente fallaci".

Per il primo cittadino Mario Conio "il ministero delle Finanze attua un'attività ordinaria di controllo dei Comuni italiani, a campione, per verificare la salute dei conti e dei bilanci presentati. A Taggia era già successo quindici anni fa. Quindi, non c'è nulla di anomalo o allarmante. Con tutto rispetto, ma questa sera non se ne parlerà - conclude il sindaco commentando il fatto che le opposizioni attendono il Consiglio di questa sera per affrontare pubblicamente la discussione - perché esistono delle regole da rispettare e il punto non è all'ordine del giorno. Presentino pure interrogazioni o mozioni, ma c'è una procedura da rispettare".