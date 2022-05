Taggia, disinnesco bomba: i sindaci chiedono pedaggio A10 gratis

di Redazione

Domenica prossima, dalle 9 alle 21 circa tra le 10 e le 12mila persone, in un raggio di mille e cinquecento metri nella zona tra Arma di Taggia e Riva Ligure, dovranno lasciare le proprie abitazioni o attività commerciali, per motivi di sicurezza.

"L'opportunità di usufruire del pedaggio gratuito tra Imperia ovest e Sanremo sarebbe un buon segnale che l'Autostrada dei Fiori può dare in questo momento di

disagio per i cittadini. Ci auguriamo che, compatibilmente con

quelle che sono le concessioni ministeriali, possa venire incontro alle esigenze dei Comuni". Il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, ha parlato così all'uscita del palazzo del governo di Imperia, dove si è tenuto un nuovo vertice

operativo, coordinato dal prefetto di Imperia, Armando Nanei, in vista del disinnesco della bomba di aereo del peso di circa 454 chilogrammi dissotterrata nel torrente Argentina, tra i Comuni Riva Ligure e Taggia.

"Stamattina è stato più o meno confermato il quadro iniziale - ha aggiunto il vicesindaco di Taggia, Espedito Longobardi -. L'unica variazione è che ci sarà l'apertura dell'autostrada non solo in ingresso, ma anche in uscita, più che altro per facilitare le operazioni dei mezzi e delle autorità che dovranno venire per gestire anche il posto operativo che viene confermato a Taggia".

Dallo svincolo di Taggia dell'A10: "Ci sarà la possibilità di defluire soltanto da via Periane, per cui ci saranno indicazioni da parte del personale dell'autostrada che gestirà il deflusso dei mezzi".

L'apertura dello svincolo di Taggia serve soltanto per facilitare il collegamento con la Valle Argentina". Giuffra ha poi aggiunto: "Non ci sono alternative, ci sarà una strada di mezza cornice che dalle Periane porterà a Pompeiana, la cui provinciale è agibile".