Taekwondo, Liguria: incetta di medaglie da Sofia a Tirana fino a Riccione

Grandi risultati per il taekwondo ligure che, negli ultimi giorni, ha visto diverse società partecipare a gare di combattimento, forme e freestyle in Italia e all’estero. Gli atleti della Scuola Genova impegnati negli ultimi giorni in due importanti Open, gare internazionali che assegnano punti per il ranking olimpico, hanno ottenuto medaglie dall'Albania alla Bulgaria, sia a Tirana che a Sofia.

Sugli scudi soprattutto la prestazione della giovane Virginia Lampis (nella foto), classe 2010 e campionessa del mondo in carica, capace di trionfare ad entrambi gli appuntamenti, sfoderando prestazioni assolutamente dominanti. Al Tirana Open oro anche per Nicole Masala e argento per Anna Fossaceca, Filippo Lampis e Andrea Abbate, mentre sono di bronzo Emanuele e Ludovica Fugazza, Riccardo Pastore, Alessandro Carta e Chloè Scala. In Bulgaria, invece, oro per Emanuele Fugazza e bronzo per Nicole Masala, Riccardo Pastore e Anna Fossaceca.

Grandi soddisfazioni anche dal Trofeo Kim & Liù, gara dedicata alle categorie giovanili per gli atleti del Nord Italia. La competizione, che si è svolta a Riccione, ha visto la partecipazione di centinaia di giovanissimi atleti, con i rappresentanti delle società liguri impegnati in tutte le discipline, dal combattimento alle forme e al freestyle.

Molti genovesi sono saliti sul podio. Per il combattimento medaglie d’oro di Della Rocca Alexis, Pilò Augusto, Porrovecchio Alice, Zamboni Alisia, Riganti Tommaso, Gimelli Giorgia, Pastore Christian, Andriulli Mario (tutti Scuola Genova), Riccardo Testa (Hing Ki Kim). Argento per Bozzano Arianna e Beatrice,, Ziglioli Margot, Raso Andrea, Giagnoni Mattia (Scuola Genova) e Berta Zoe (Olimpia Savona). Bronzo per Mare Iliana, Wilhelm Lorenzo, Calligaris Elisa, Ziglioli Ginevra, Pesce Gabriele, Ferdinandi Riccardo (Scuola Genova), Frumento Lalita e Santangelo Vincenzo (Olimpia Savona). Nelle forme oro di Fengone Mylie, Giagnoni Mattia, Gimelli Giorgia e Bozano Arianna (Scuola Genova), argento di Gallotti Riccardo, Bozano Beatrice, Pastore Christian, Zamboni Alisia (Scuola Genova), bronzi di Mare Iliana, Riganti Tommaso, Ceci Clara, Ziglioli Ginevra (Scuola Genova) e Riccardo Testa (Hung Ki Kim). Tantissime anche le medaglie nel freestyle, con gli ori di Fengone Mylie, Ceci Clara, Zamboni Alisia, Bozano Arianna, Serain Federico e Gimelli Giorgia (Scuola Genova), gli argenti di Gimelli Giorgia, Bozano Beatrice, Mare Iliana, Piga Ginevra e Fengone Mylie (Scuola Genova), mentre è di bronzo Filippo Di Vincenzo della Heasong nella specialità rotture di tavolette.

I prossimi appuntamenti per il taekwondo ligure saranno i campionati regionali in programma il 13 e 14 aprile a Quiliano.