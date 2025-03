Genoa, ecco la quarta maglia in omaggio al Boca. Blazquez: "Verrà indossata contro la Juventus, partita trasmessa anche negli USA"

La location è il Museo dell'Emigrazione Italiana, lo slogan è 'Dall'inizio, para siempre'. Così il Genoa Cfc questa mattina ha presentato ufficialmente la quarta maglia da gara.

Una fascia oro all'altezza dell'addome su sfondo blu notte i colori scelti, un omaggio al club argentino del Boca Juniors, che quest'anno festeggerà i 120 anni di vita.

Alla presentazione della 'Camiseta' anche l'a.d. del Genoa, Andres Blazquez: "L'idea è nata dal nostro gruppo social, e sicuramente anche per il mio legame con l'Argentina. Io ho supportato quello che volevano fare, ma alla fine il lavoro è loro.

La divisa verrà indossata dalla squadra sabato prossimo, in occasione della sfida contro la Juventus: "Ci hanno comunicato che sarà trasmessa in diretta in orario prime time' negli Stati Uniti, siamo molto contenti perché sarà una grande occasione per noi per mostrare un po' quello che stiamo facendo qui a Genova"

Intanto, con mezza salvezza in tasca, è già tempo per pensare al futuro: "Stiamo pensando da tanti mesi alla squadra del futuro perché il lavoro è costante, non è un lavoro che comincia quando finisce il campionato. Pensiamo a rinforzare la rosa, a trovare giocatori. Un lavoro costante con il d.s. Ottolini, con il gruppo scouting, con il presidente Sucu, con Razvan Rat: insomma stiamo tutti pensando a che squadra faremo l'anno prossimo."

Opzione amichevole con il Boca Juniors: "Complicato, ma ci stiamo lavorando. Ma sicuramente organizzeremo una bella amichevole questa estate, comunicheremo più avanti con chi"

Uno dei salvatori della stagione è l'allenatore, Patrick Vieira: "A livello sportivo ha fatto un lavoro incredibile, i punti e le statistiche lo dicono e siamo contenti. Confermato per il prossimo anno? Ha un contratto per l'anno prossimo, non dobbiamo confermare niente"

Storia - La nuova divisa celebra il 120° anniversario del club degli “Xeneizes”, uno dei più titolati del mondo, fondato nel quartiere La Boca da emigrati genovesi. Il lancio avviene in un anno significativo anche per il centenario della canzone “Ma se ghe penso”, struggente inno all’emigrazione e al desiderio di ritorno alla terra d’origine.

La maglia - La connessione rivive nei colori della nuova divisa: blu navy con fascia centrale e dettagli gialli, come tributo ai colori iconici del club argentino. Immancabile, sul petto, il Grifone, simbolo della genovesità e dell'orgoglio rossoblù. Un altro richiamo è contemplato sul retro, sotto il colletto: la scritta "ZENEIXI", versione genovese di "Xeneizes". Il colletto ispirato alla polo, firma stilistica di Kappa®, distingue la jersey dal classicismo di altre maglie, aggiungendo un dettaglio unico. Tradizioni comuni e addentellati storici sono stati valorizzati dai calciatori che hanno indossato le due maglie negli anni, da Boselli a Burdisso, da Figueroa a Palacio, da Perotti a Roncaglia. Il collegamento travalica il romanzo della narrazione calcistica, richiamando aspetti culturali e una ‘fratellanza’ cullata dalle ondate migratorie che, nei primi del '900, portarono migliaia di liguri e genovesi a insediarsi nel quartiere della Boca, nella capitale argentina e nel Paese.

Emigrazione - Il MEI, con le sue collezioni, installazioni immersive e progetti di ricerca, è riconosciuto a livello internazionale come un punto di riferimento sul tema dell’emigrazione e del suo impatto anche nello sport. Da qui la decisione condivisa da Genoa CFC e Kappa® di ambientare la presentazione in questo luogo, rendendo la maglia, oltre che un prodotto tecnico, un ponte tra due sponde dell’oceano, tra generazioni e passioni, tra passato e presente. La presentazione è stata accompagnata da una campagna di comunicazione dal forte impatto visivo ed emotivo, firmata dal celebre fotoreporter Sam Alexander Gregg, con un video ideato da Gibbo e Lori e realizzato da No Panic, creative partner del Genoa. Sul piano musicale, il gruppo ligure Free Shots ha realizzato una rivisitazione del brano Moliendo Café, che sarà protagonista di una serie di attività promozionali

