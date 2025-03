Genoa, Vieira: "Con la Juventus sarà dura. Il futuro? Sono felice qui, ma ne parliamo con la salvezza"

Da 34 anni il Genoa non vince a Torino con la Juventus e Patrick Vieira un po’ si sorprende, ma ammette che anche stavolta sarà dura per il suo Genoa: “Sarà difficile per noi, Tudor vorrà iniziare bene ma noi vogliamo fare bene come ci è successo con l’Inter e col Milan. Siamo pronti”.

Vieira annuncia che recupera Thorsby e probabilmente anche Ekuban, da valutare Vitinha, mentre su Miretti il mister è chiaro: "Sta bene”.

L’altro tema è il futuro. Il ceo rossoblu Blazquez ha dichiarato che Vieira ha ancora per la prossima stagione il contratto e che il club è soddisfatto. Vieira sorride: “Io sono felice qui, mi piace come lavora la società e come lavorano tutti dai fisioterapisti ai giocatori. Noi abbiamo fatto bene ma non basta. Prima raggiungiamo la salvezza matematica poi parleremo di tutto ciò che si vuole”.

