Supercoppa europea, Pro Recco ci prova con Ferencvaros a Budapest

Un’impresa per la Decima: è quella che servirà alla Pro Recco pallanuoto per vincere in casa del Ferencvaros e ritornare da Budapest con la Supercoppa Europea numero dieci. Mercoledì 8 ottobre - fischio d’inizio alle ore 20 con diretta su Sky Sport Arena e Now - i ragazzi di Sukno sfidano gli ungheresi vincitori delle ultime due edizioni di Champions League, imbattuti in Europa alla Komjadi dal maggio 2023 (sconfitta contro il Sabadell). Pronostico che pende dunque dalla parte del Ferencvaros - che in estate ha di fatto confermato l’intera rosa campione d’Europa - mentre la Pro Recco di mister Sukno ha attuato una vera e propria rivoluzione, cambiando metà squadra.





“Loro sono i campioni d'Europa, hanno vinto la Champions qualche mese fa, una squadra molto solida e organizzata, che fa partite di altissimo livello già da diverse stagioni – le parole del capitano, Francesco Di Fulvio -. Andiamo a Budapest con una squadra molto rinnovata che però ha tanta voglia di dimostrare. I nuovi giocatori si sono già messi a completa disposizione del gruppo, conoscono l’importanza di indossare questa calottina. Il Ferencvaros è favorito e avrà un pizzico di pressione in più giocando in casa, però non ci dobbiamo dimenticare che siamo la Pro Recco e questo vuol dire che si deve puntare a vincere ogni competizione, a partire dalla Supercoppa pur consapevoli delle difficoltà che ci aspettano. Sarà una partita caotica, con un pubblico caldo che li spingerà. Il Ferencvaros è arrivato ad avere una confidenza nei loro mezzi incredibile, però con queste nuove regole tutto può essere ribaltato più facilmente in un senso o nell’altro. Secondo me sta nascendo un gruppo molto importante, la società questa estate si è mossa molto bene, comprando diversi giovani italiani e stranieri molto forti: secondo me ci sono i presupposti per iniziare un ciclo di grandi vittorie insieme”.





Gli arbitri dell’incontro saranno Stavridis (Grecia) e Zwart (Olanda). La partita sarà trasmessa in streaming anche su Euroaquaticstv.com. Il Ferencvaros ha cinque Supercoppe Europee in bacheca e detiene il titolo. L’ultima alzata dai biancocelesti risale al 2023, nella finale vinta contro gli ungheresi del Vasas a Chiavari. Quella di domani a Budapest sarà la prima Supercoppa Europea con il Var.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.