Superbonus, Rossetti (PD): "Invece di interferire con la manifestazione, Toti dialoghi con il governo per trovare soluzioni"

«La manifestazione di oggi, che blocca tutta Genova, è il sintomo di un grandissimo malessere che non sfugge ai cittadini ma sfugge forse a Toti, che attacca i manifestanti perché bloccano la città. Parliamo di aziende che si ritrovano con milioni di euro di crediti incagliati, stipendi non pagati da mesi e il rischio di fallimento. Una situazione ad altissimo rischio di conteziosi che crea grande preoccupazione». Lo denuncia in una nota il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti.

«Di fronte a questa situazione sarebbe più interessante sapere cosa fa Toti e non cosa dice sulla manifestazione, ci piacerebbe capire quali sono le proposte che il centrodestra regionale e il centro destra al governo stanno mettendo in campo - aggiunge Rossetti - Insieme al Movimento Cinque stelle avevamo proposto una legge per chiedere alla Regione di acquistare i crediti di imposta, ma la scelta del governo ha bloccato anche questa possibilità. Quindi invece di interferire sul diritto di manifestare dei cittadini la giunta dialoghi con il governo di cui fa parte per sbloccare una situazione che mette a rischio migliaia di posti di lavoro e trovare soluzioni. Fatti non parole".