Primo Piano, Benifei (PD) sulla vicenda dell'ex deputato Pier Antonio Panzeri: “Non l'ho candidato io, da me si è tenuto alla larga"

"Non l'ho candidato io e non era parlamentare europeo quando io sono stato insignito del ruolo di capogruppo, se fosse stato un membro della mia delegazione e avessi visto qualche azione strana me ne sarei accorto, anzi da me si è tenuto alla larga. Mi ha colpito che non è mai venuto a chiedere niente a me. Aveva creato una Ong dove aveva coinvolto un ex premio Nobel e personalità importanti della politica per fare attività sui diritti umani, ma era una copertura per fare interessi di un paese straniero". Risponde così Benifei sul caso che suscitato grande scalpore, dell’ex eurodeputato del Partito Democratico, Pier Antonio Panzeri, che era è stato arrestato con l’accusa di essere la figura di riferimento di un’ampia rete di corruzione da parte del Qatar, che coinvolgeva anche altri esponenti politici, italiani e non. Alcuni, anche all'interno dello stesso PD hanno sostenuto che all'interno del paritto non c'era sufficiente attenzione a quello che accadeva, Benifei però è sicuro che se Panzeri fosse stato membro della sua delegazione e avesse notato qualche movimento strano se ne sarebbe accorto.