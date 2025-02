Stati Uniti, l'azienda di imballaggi Greif chiude due impianti: tagli per 140 lavoratori

Greif, società di imballaggi con sede nella città di Delaware (Stato dell'Ohio), ha annunciato la chiusura definitiva di due impianti negli Stati Uniti. L'azienda cesserà la produzione su una macchina per cartone in Georgia e chiuderà completamente uno stabilimento in Massachusetts. Il piano rientra in un'ottica di ottimizzazione della redditività della rete produttiva, ha spiegato l'amministratore delegato Ole Rosgaard.

Chiusura in Georgia – Entro la fine di marzo, Greif fermerà la macchina per cartone A1 nel sito di Austell, Georgia. L'impianto, che produce cartone riciclato non patinato e prodotti di conversione speciale, è stato penalizzato dall'aumento dei costi e dal calo della domanda nei settori di riferimento, tra cui arredamento, editoria e rilegatura.

Stop in Massachusetts – A maggio, la chiusura coinvolgerà lo stabilimento di Fitchburg, Massachusetts, specializzato nella produzione di containerboard e cartone riciclato. L'azienda ha motivato la decisione con l'alto costo operativo e la necessità di investimenti significativi per l'adeguamento dell'impianto.

Impatto occupazionale – Complessivamente, le due chiusure porteranno alla perdita di circa 140 posti di lavoro. Greif ha assicurato che fornirà indennità di licenziamento e assistenza nella ricollocazione per i dipendenti coinvolti.

Obiettivi aziendali – La riduzione della capacità produttiva sarà pari a 100.000 tonnellate per il containerboard e 90.000 tonnellate per il cartone riciclato non patinato. "Crediamo fortemente nei fondamentali del nostro business", ha dichiarato Rosgaard, sottolineando come queste misure strategiche contribuiranno a massimizzare la redditività della rete di stabilimenti e dell'intero portafoglio aziendale.

