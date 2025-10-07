Sport, Liguria premiata come migliore Regione europea dello sport 2025

Un riconoscimento di prestigio internazionale per la Liguria: Aces Europe ha proclamato la Regione "Best European Region of Sport 2025", il massimo titolo assegnato ogni anno ai territori europei che si distinguono per politiche virtuose in ambito sportivo, inclusivo e sostenibile.

Un premio che valorizza il percorso avviato con il progetto "Liguria 2025", volto a mettere lo sport al centro delle strategie regionali per la salute, l’inclusione sociale e lo sviluppo del territorio.

“È un orgoglio immenso, il coronamento di un lavoro collettivo che ha coinvolto istituzioni, federazioni, associazioni e migliaia di cittadini – commenta con entusiasmo l’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro –. Questo riconoscimento appartiene all’intera comunità ligure, che ogni giorno vive e promuove i valori autentici dello sport: impegno, inclusione e passione”.

Nella motivazione ufficiale, Aces Europe ha elogiato l’impegno della Regione Liguria nella costruzione di una strategia integrata per la promozione dello sport, che combina investimenti strutturali e iniziative sociali. Solo per il 2025, sono previsti oltre 11 milioni di euro destinati all’impiantistica sportiva, a progetti educativi e ad attività rivolte a giovani, persone con disabilità e over 65. Un modello che fa dello sport un diritto accessibile a tutti, oltre che un motore di coesione sociale e crescita economica.

Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato ufficialmente nel corso della cerimonia di fine anno a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, alla presenza dei rappresentanti di tutte le Capitali e Regioni europee dello sport.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.