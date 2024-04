Dote Sport, da Regione Liguria oltre 2 milioni per sostenere le famiglie nell'attività dei figli minori

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dal 15 aprile torna “Dote Sport”, il bando di Regione Liguria finalizzato alla concessione di contributi alle famiglie per lo svolgimento di attività sportiva dei figli minori. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sport Simona Ferro e dell’assessore alla Formazione Marco Scajola, ha infatti approvato lo stanziamento di 2 milioni di euro per il finanziamento della misura.

“Prosegue il lavoro di Regione Liguria per promuovere e incentivare l’attività sportiva sul territorio – spiega l’assessore allo Sport Simona Ferro. – Dopo il successo delle prime tre edizioni abbiamo incrementato i fondi a disposizione, alzato il tetto ISEE e aumentato l’importo dei singoli contributi. Praticare sport è un diritto di tutti e vogliamo aiutare concretamente i nostri giovani e le loro famiglie con una misura strutturale che si amplia e si rinnova anno dopo anno”.

"Lo sport è salute, ed è indispensabile per la crescita fisica e sociale dei nostri ragazzi - dichiara l'assessore alla Formazione Marco Scajola -. Dote Sport si è rivelata una misura di grandissimo successo e, per questa ragione, abbiamo deciso di sostenerla con ulteriori 2 milioni di euro dal Fondo sociale europeo per l'edizione 2024. Aumentiamo notevolmente le risorse a disposizione alzando, al contempo, la soglia Isee e il valore del singolo voucher fino a 400 euro per rendere il provvedimento ancor più fruibile ed efficace. Vogliamo che tutte le famiglie e tutti i giovani non debbano mai rinunciare all’attività sportiva per ragioni di tipo economico. Le istituzioni devono essere garanzia di tutela e sostegno per ciò che è più importante nella vita di ogni singolo cittadino. Lo sport è fondamentale per i giovani, Regione Liguria svolgerà quindi, ancora una volta, un ruolo determinante per raggiungere tali obiettivi".

Il bando, che resterà aperto dal 15 aprile al 17 maggio e sarà interamente gestito da F.I.L.S.E., prevede che possano presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti in Liguria con ISEE nucleo familiare o ISEE minorenne non superiore a 35mila euro con figli di età compresa fra i 5 e i 17 anni (fino al compimento della maggiore età) al momento della domanda.

Il contributo erogato alla famiglia è quantificato nei seguenti importi, in relazione al valore del relativo ISEE:

- fino ad un massimo di 400 euro per ogni figlio minorenne, in caso di ISEE non superiore a 25mila euro;

- fino ad un massimo di 300 euro per ogni figlio minorenne, in caso di ISEE compreso tra 25mila e 35mila euro.

Nel 2021 la misura fu introdotta nel Testo unico dello sport con uno stanziamento misto rappresentato da fondi regionali e fondi della programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo. Per la prima volta la misura prevede invece che il fondo sia completamente a carico del FSE+ 2021-27.