Spinelli a Telenord: "Terminalisti di Dubai a Genova? Non ci spaventano"

di Edoardo Cozza

A margine della serata in cui Bucci presenta il logo della sua lista, il terminalista commenta il possibile interesse di DP World verso i porti liguri

Aldo Spinelli, presente alla serata in cui il sindaco uscente Marco Bucci ha presentato il simbolo della lista 'Vince Genova', è intervenuto anche sulle ultime voci che riguardano il porto del capoluogo ligure e, soprattutto, sulle voci di possibili interessi o progetti del terminalista di Dubai DP World (leader mondiale nel movimentare container) per gli scali liguri e, soprattutto, per quello del capoluogo.

Preoccupato o può essere un valore aggiunto? "Guardi, noi terminalisti di Genova non abbiamo paura di nessuno. Il lavoro non manca, i carichi sono importanti. Serve andare avanti coi riempimento e creare nuovi spazi per attrarre ancora di più gli armatori. Senza spazi e senza la diga siamo già al livello di saturazione. In 5 anni possiamo raggiungere risultati importanti, non come Calata Bettolo che ha avuto bisogno di 15 anni di lavori e ancora non sono neanche completi. Dobbiamo guardare a lunghissimo termine: lavoriamo per i nostri nipoti, non per i figli. Solo così possiamo dire di guardare al futuro".